Полицейские столицы раскрыли убийство женщины, совершенное более 20 лет назад В Москве раскрыто убийство женщины 20-летней давности

Москва1 июл Вести.В Москве сотрудники правоохранительных органов раскрыли преступление, совершенное более 20 лет назад. Подробности в MAX сообщила столичная полиция.

В июле 2005 года на Большой Андроньевской улице было найдено тело 42-летней женщины. Ее задушили колготками. По горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Сотрудники уголовного розыска МВД РФ и оперативники УВД по Центральному округу возобновили расследование.

Благодаря планомерной оперативной работе и дополнительной генетической экспертизе удалось установить: убийство совершила группа лиц на почве личной неприязни говорится в сообщении

Выяснилось, что к убийству были причастны неустановленная женщина и житель северной столицы 1969 года рождения. Подозреваемого, 56-летнего мужчину, ранее неоднократно судимого, задержали. Фигурант доставлен в следственные органы и заключен под стражу по обвинению по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).