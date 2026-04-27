Еще одно уголовное дело завели на обвиняемого в убийстве дизайнера в Москве

Обвиняемого в убийстве дизайнера в Москве подозревают еще в одном нападении Еще одно уголовное дело завели на обвиняемого в убийстве дизайнера в Москве

Москва27 апр Вести.Еще одно уголовное дело возбудили в отношении обвиняемого в убийстве женщины-дизайнера в Москве. Об этом сообщает управление СК России по столице в MAX.

Мужчину подозревают еще в одном нападении, совершенном в тот же день.

Следователями столичного СК в ходе проведения ряда следственных действий установлена причастность обвиняемого к нападению в этот же день на молодого человека 2005 года рождения говорится в сообщении ведомства

Уточняется, что на парня он напал уже после убийства женщины и нанес ему не менее пяти ударов арматурой. Потерпевший активно сопротивлялся, и только поэтому агрессору не удалось довести задуманное до конца.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Ранее сообщалось, что в минувшую субботу, 25 апреля, в помещении коммерческой компании на Верейской улице убили женщину. Вскоре стало известно, что преступление совершил мужчина. Он несколько раз ударил жертву битой, а затем нанес ей не менее пяти ножевых ранений. В ходе допроса он признался в содеянном.