Дело об убийстве возбуждено после нападения молодого человека в ТЦ в Краснодаре

По факту нападения на людей в ТЦ в Краснодаре возбуждено уголовное дело Дело об убийстве возбуждено после нападения молодого человека в ТЦ в Краснодаре

Москва20 июн Вести.После нападения молодого человека в ТЦ в Краснодаре возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Нападавший задержан. Отмечается, что с учетом характера преступления его планируют отправить на судебно-психиатрическую экспертизу.

ЧП произошло днем 20 июня, в субботу. Фигурант набросился на людей с холодным оружием и смертельно ранил женщину, еще несколько человек, в том числе охранник, пострадали.