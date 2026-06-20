Москва20 июнВести.После нападения молодого человека в ТЦ в Краснодаре возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщает Следственный комитет России.
Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в связи с нападением в торговом центре возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Нападавший задержан. Отмечается, что с учетом характера преступления его планируют отправить на судебно-психиатрическую экспертизу.
ЧП произошло днем 20 июня, в субботу. Фигурант набросился на людей с холодным оружием и смертельно ранил женщину, еще несколько человек, в том числе охранник, пострадали.