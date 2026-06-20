Москва20 июнВести.Молодой человек напал на людей в здании торгового центра в Краснодаре, в результате погибла женщина, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончаласьсообщила Волк в мессенджере MAX
Агрессора задержали, с ним работают полицейские. Правоохранители выясняют детали случившегося.
По информации ряда интернет-источников, ЧП произошло в торговом центре West Mall на улице Западный Обход, еще несколько человек получили ранения.