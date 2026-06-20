МВД: женщина погибла при нападении молодого человека в ТЦ в Краснодаре

При нападении молодого человека в здании ТЦ в Краснодаре погибла женщина МВД: женщина погибла при нападении молодого человека в ТЦ в Краснодаре

Москва20 июн Вести.Молодой человек напал на людей в здании торгового центра в Краснодаре, в результате погибла женщина, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Молодой человек в здании торгового центра нанес ножевые ранения нескольким посетителям. По предварительным данным, одна женщина скончалась сообщила Волк в мессенджере MAX

Агрессора задержали, с ним работают полицейские. Правоохранители выясняют детали случившегося.

По информации ряда интернет-источников, ЧП произошло в торговом центре West Mall на улице Западный Обход, еще несколько человек получили ранения.