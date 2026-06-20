Напавшего на людей в ТЦ в Краснодаре задержал один из очевидцев МВД: нападавшего в ТЦ в Краснодаре задержал очевидец

Москва20 июн Вести.Молодого человека, который напал на людей в торговом центре в Краснодаре, задержал один из очевидцев случившегося. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленника, которым оказался местный житель 2007 года рождения, задержал смелый и неравнодушный очевидец. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. Сейчас там работает следственно-оперативная группа написала Волк в Telegram-канале

Преступление произошло днем 20 июня, в субботу. В результате погибла женщина, она скончалась по пути в больницу. Еще пять человек, получивших ранения, госпитализированы.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Нападавшего планируют отправить на судебно-психиатрическую экспертизу.