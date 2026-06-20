При нападении молодого человека в ТЦ в Краснодаре пострадали 5 человек

Пять человек пострадали в результате нападения в ТЦ в Краснодаре При нападении молодого человека в ТЦ в Краснодаре пострадали 5 человек

Москва20 июн Вести.В результате нападения молодого человека в торговом центре в Краснодаре ранения получили пять человек, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, пострадали 5 человек. Сейчас им оказывают помощь медики в краевых и городских больницах. Состояние пострадавших оценивают как средней тяжести написал глава региона в мессенджере MAX

Преступление произошло днем 20 июня, в субботу. Фигурант набросился на людей с холодным оружием и смертельно ранил женщину. По некоторым данным, один из пострадавших – охранник, который пытался остановить агрессора.

По факту возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Нападавший задержан, его планируют отправить на судебно-психиатрическую экспертизу.