СК опубликовал видео из ТЦ в Краснодаре, где юноша напал на людей с ножом

Появилось видео из краснодарского ТЦ, в котором юноша напал на посетителей СК опубликовал видео из ТЦ в Краснодаре, где юноша напал на людей с ножом

Москва20 июн Вести.Следственные органы работают в торговом центре в Краснодаре, где 19-летний молодой человек набросился с ножом на людей. В результате погибла женщина, еще пять человек пострадали. Кадры с места опубликованы в Telegram-канале СКР.

Преступление произошло 20 июня, в субботу. Нападавшего задержал очевидец. Среди пострадавших – беременная женщина и охранник, который пытался остановить злоумышленника.

Также известно, что юноша бросил пиротехническое изделие в помещение, где находится детский развлекательный центр.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве (ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ) в торговом центре по улице Западный Обход города Краснодара следователи и криминалисты СКР по Краснодарскому краю продолжают работать на месте происшествия. В ходе осмотра изымаются предметы, имеющие значение для следствия, а также видео с камер наблюдения говорится в сообщении ведомства

Доклад о расследовании всех обстоятельств случившегося будет представлен председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.