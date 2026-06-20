Москва20 июнВести.В торговом центре в Краснодаре в момент нападения 19-летнего молодого человека был слышен хлопок и крики людей. Об этом ГТРК "Кубань" рассказала девушка, находившаяся в одном из магазинов.
Я была в магазине, услышала, что люди кричат, после этого услышала хлопок, включилась сигнализация и нас всех сразу вывелисообщила она
Днем 20 июня на торговый центр West Mall было совершено нападение 19-летнего молодого человека с ножом и пиротехникой. В результате его действий погибла женщина, еще пятеро пострадали. В том числе и беременная женщина.
Самого нападавшего задержали. Его будут проверять на вменяемость.