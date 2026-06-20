Девушка-очевидец слышала хлопок и крики в момент нападения на ТЦ в Краснодаре

Посетительница ТЦ в Краснодаре рассказала о первых минутах нападения Девушка-очевидец слышала хлопок и крики в момент нападения на ТЦ в Краснодаре

Москва20 июн Вести.В торговом центре в Краснодаре в момент нападения 19-летнего молодого человека был слышен хлопок и крики людей. Об этом ГТРК "Кубань" рассказала девушка, находившаяся в одном из магазинов.

Я была в магазине, услышала, что люди кричат, после этого услышала хлопок, включилась сигнализация и нас всех сразу вывели сообщила она

Днем 20 июня на торговый центр West Mall было совершено нападение 19-летнего молодого человека с ножом и пиротехникой. В результате его действий погибла женщина, еще пятеро пострадали. В том числе и беременная женщина.

Самого нападавшего задержали. Его будут проверять на вменяемость.