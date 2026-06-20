Устроивший резню в ТЦ Краснодара заявил, что планировал совершить суицид

"Жизнь надоела просто": устроивший резню в ТЦ Краснодара о мотивах преступления Устроивший резню в ТЦ Краснодара заявил, что планировал совершить суицид

Москва20 июн Вести.Напавший на людей в краснодарском торговом центре 19-летний злоумышленник сразу после задержания признался, что ему "надоела жизнь" и он планировал суицид.

Видеозапись с шокирующими признаниями преступника была сделана очевидцами.

Как сообщалось, злоумышленник был вооружен пиротехникой и ножом. Изначально он бросил взрывное устройство в помещение, где находился детский центр в рамках ТЦ. Затем он поднялся на третий этаж, где напал с ножом на людей. Вскоре его удалось задержать очевидцам.

Жизнь надоела просто… Я планировал убить себя сказал агрессор на вопрос очевидцев о мотивах преступления

Преступление произошло в субботу, 20 июня, в здании ТЦ West Mall на улице Западный Обход. 19-летний юноша набросился на людей с холодным оружием.

Погибла женщина, еще пятеро получили ранения, в том числе охранник и беременная.