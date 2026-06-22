Суд арестовал напавшего на людей в ТЦ Краснодара на два месяца

Парень, напавший на посетителей ТЦ в Краснодаре, арестован Суд арестовал напавшего на людей в ТЦ Краснодара на два месяца

Москва22 июн Вести.Суд в Краснодаре по ходатайству следователя отправил под арест 19-летнего парня, напавшего на посетителей торгового центра (ТЦ) на улице Западного Обхода в областном центре, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

19-летнему обвиняемому в убийстве из хулиганских побуждений, совершенном общеопасным способом (пп. "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 августа 2026 года говорится в публикации

ЧП произошло днем 20 июня. Обвиняемый ни с того ни с сего набросился на посетителей ТЦ West Mall и стал наносить им удары принесенными с собой ножами в область жизненно важных органов. От полученных ранений скончалась 41-летняя женщина, мать двоих детей. Она умерла по дороге в больницу. Пострадали 38-летняя и 65-летняя женщины, а также 56-летний мужчина. Они госпитализированы. Среди раненых – беременная женщина и охранник, который пытался остановить агрессора.

Очевидцы утверждали, что нападавший орудовал мачете. Кроме того, он бросил пиротехническое изделие в помещение, где находится детский развлекательный центр.

Агрессора обезвредил житель Краснодара Александр Воевода, который в тот момент находился в ТЦ с семьей. Как сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян, Воевода получит премию имени Тиграна Кеосаяна. Размер премии составляет 1 миллион рублей, получателей выбирает лично Симоньян.