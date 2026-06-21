Москва21 июн Вести.Премию имени Тиграна Кеосаяна получит житель Краснодара Александр Воевода, который обезвредил напавшего с ножом на людей человека в торговом центре города. Об этом в мессенджере МАХ сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Четырнадцатую премию имени Тиграна получит Александр Воевода говорится в сообщении

В субботу, 20 июня, в здании ТЦ West Mall на улице Западный Обход в Краснодаре 19-летний юноша набросился на людей и нанес ножевые ранения. Погибла 41-летняя женщина, еще несколько человек получили травмы. Александр Воевода в этот мемент находился в торговом центре с семьей. Он отправил жену с ребенком в магазин, а сам побежал за злоумышленником, и обезвредил его.

Премию Тиграна Кеосаяна учредила Маргарита Симоньян. Размер премии составляет один миллион рублей. Получателей выбирает лично Симоньян. По ее словам, премия выдается простым людям, которые спасают людей, рискуя собой.

Ранее сообщалось, что доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту нападения молодого человека на посетителей торгового центра в Краснодаре, будет представлен председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.