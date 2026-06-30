Обезвредивший напавшего на ТЦ в Краснодаре награжден медалью "Доблесть и отвага"

Краснодарец, задержавший напавшего на ТЦ, награжден медалью "Доблесть и отвага" Обезвредивший напавшего на ТЦ в Краснодаре награжден медалью "Доблесть и отвага"

Москва30 июн Вести.В Краснодаре награжден медалью "Доблесть и отвага" мужчина, который задержал и остановил напавшего на посетителей ТЦ молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Награда была вручена Андрею Воеводе по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Руководитель СУ СК России по Краснодарскому краю Андрей Маслов вручил ведомственную медаль "Доблесть и отвага" Александру Воеводе, пресекшему преступные действия молодого человека, напавшего на людей в торговом центре написано в сообщении пресс-службы СКР

В краснодарском торговом центре 20 июня 2026 года произошло нападение 19-летним молодым человеком. Он нанес удары ножом нескольким посетителям ТЦ.

В результате его преступных действий скончалась 41-летняя женщина. Также пострадали еще пять человек.

Ранее сообщалось, что обезвредивший подростка Воевода также получит премию Кеосаяна.