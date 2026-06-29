Галузин: приемлемый переговорщик от ЕС – тот, кто не делал гнусностей России

В МИД России назвали критерии приемлемого переговорщика от Европы Галузин: приемлемый переговорщик от ЕС – тот, кто не делал гнусностей России

Москва29 июн Вести.Приемлемым для Москвы переговорщиком от стран Евросоюза мог бы стать тот, кто не говорил и не делал гнусностей в отношении России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что на эту тему уже высказывались и президент России, и в МИД.

Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент РФ, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период сказал Галузин в интервью RTVI

Он добавил, что, вероятно, такой переговорщик появится, если его услуги станут необходимы.

Ранее ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв заявил, что на данный момент переговорщиков по украинскому кризису от Европы нет. По словам Киселёва, гонцы с Запада - это "зондаж".