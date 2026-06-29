Москва29 июнВести.Приемлемым для Москвы переговорщиком от стран Евросоюза мог бы стать тот, кто не говорил и не делал гнусностей в отношении России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он отметил, что на эту тему уже высказывались и президент России, и в МИД.

Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент РФ, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий период

сказал Галузин в интервью RTVI

Он добавил, что, вероятно, такой переговорщик появится, если его услуги станут необходимы.

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Ранее ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв заявил, что на данный момент переговорщиков по украинскому кризису от Европы нет. По словам Киселёва, гонцы с Запада - это "зондаж".