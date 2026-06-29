Москва29 июнВести.Приемлемым для Москвы переговорщиком от стран Евросоюза мог бы стать тот, кто не говорил и не делал гнусностей в отношении России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
Он отметил, что на эту тему уже высказывались и президент России, и в МИД.
Мы все, что имели сказать на эту тему, уже сказали, и, соответственно, президент РФ, министр иностранных дел уже не раз говорили о том, что для нас тот хороший переговорщик, который не наговорил и не сделал гнусностей в отношении России в предшествующий периодсказал Галузин в интервью RTVI
Он добавил, что, вероятно, такой переговорщик появится, если его услуги станут необходимы.
Ранее ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселёв заявил, что на данный момент переговорщиков по украинскому кризису от Европы нет. По словам Киселёва, гонцы с Запада - это "зондаж".