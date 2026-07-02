Косачев предрек Европе трудности с выбором кандидата для переговоров с Россией Косачев: Европе будет трудно найти подходящего кандидата для переговоров с РФ

Москва2 июл Вести.Евросоюзу будет сложно найти подходящего кандидата на роль переговорщика с Москвой, так как этот человек не должен ассоциироваться с антироссийской политикой.

Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев агентству ТАСС.

Он подчеркнул, что для возможных переговоров на контакт с Россией должен пойти человек, который отвечает определенным требованиям.

С одной стороны, он должен иметь достаточный авторитет в Европе, а с другой - он должен иметь достаточный авторитет у нас, в России, а значит, он не должен ассоциироваться с той прежней, как минимум - ошибочной, как максимум - преступной политикой, которую Европейский союз исповедовал все последние годы по отношению к нашей стране, в том числе в контексте украинского кризиса. И найти такого человека - это задача очень сложная заявил Косачев

Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что в качестве переговорщика со стороны Европы предпочтительным кандидатом мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом Евросоюз назвал политика "недостаточно авторитетным".

Попробуйте найти такого европейского политика, который бы стал достаточно авторитетным для нас, но при этом не разделял бы ответственность за действия нынешних европейских политиков. Я подозреваю, что для Европы эта задача окажется нерешаемой добавил сенатор

В июне Путин заявил, что Шредер – прежде всего германский политик, и у него есть мужество отстаивать свою позицию. При этом, по его словам, РФ не навязывает Западу кандидатуру переговорщика - главное, чтобы было доверие.