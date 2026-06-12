Немецкий депутат: Мерц не подходит на роль переговорщика с Россией

Немецкий депутат: Мерц не подходит на роль переговорщика с Россией Немецкий депутат: Мерц не подходит на роль переговорщика с Россией

Москва12 июн Вести.Канцлер Германии Фридрих Мерц не подходит на роль переговорщика Евросоюза с Россией, он строит конфронтацию с Москвой, заявил представитель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Урбан.

Премьер Чехии Андрей Бабиш 4 июня высказал мнение, что переговоры об окончании конфликта на Украине от имени Евросоюза должен вести Мерц​​​.

Мерц? Нет, невозможно. Должен быть человек, которому Россия может доверять. Мерц не такой человек, он строит конфронтацию сказал в интервью РИА Новости Йорг Урбан

Политик добавил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы стать переговорщиком от Евросоюза с Россией.

О своем видении переговоров с Европой и переговорщика от нее президент России Владимир Путин говорил в начале мая. Он тогда и определил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.

Владимир Путин отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Ведь именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, тем самым Владимир Путин испытал европейцев на политическую зрелость и чуткость.

По мнению германского политолога Александра Рара, договориться о кандидатуре переговорщика лидерам Европы мешает тщеславие.