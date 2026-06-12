Москва12 июнВести.Канцлер Германии Фридрих Мерц не подходит на роль переговорщика Евросоюза с Россией, он строит конфронтацию с Москвой, заявил представитель оппозиционной немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Урбан.
Премьер Чехии Андрей Бабиш 4 июня высказал мнение, что переговоры об окончании конфликта на Украине от имени Евросоюза должен вести Мерц.
Мерц? Нет, невозможно. Должен быть человек, которому Россия может доверять. Мерц не такой человек, он строит конфронтациюсказал в интервью РИА Новости Йорг Урбан
Политик добавил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы стать переговорщиком от Евросоюза с Россией.
О своем видении переговоров с Европой и переговорщика от нее президент России Владимир Путин говорил в начале мая. Он тогда и определил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер.
Владимир Путин отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Ведь именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров. По мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, тем самым Владимир Путин испытал европейцев на политическую зрелость и чуткость.
По мнению германского политолога Александра Рара, договориться о кандидатуре переговорщика лидерам Европы мешает тщеславие.