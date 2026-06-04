Захарова: Россия следит за спорами в ЕС о переговорщике с Россией

МИД: Москва следит за рассуждениями в ЕС о переговорщике с Россией Захарова: Россия следит за спорами в ЕС о переговорщике с Россией

Москва4 июн Вести.Москва следит за рассуждениями ЕС о возможном переговорщике с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости​​​.

Мы не просто следим. Мы пытаемся расширить круг тех, кто поможет нам это сделать приводит РИА Новости слова Захаровой

Президент Владимир Путин заявил, что лично для него предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но пусть сами европейцы выберут кандидата, которому они доверяют, и который не наговорил гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.