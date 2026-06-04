Москва4 июнВести.Москва следит за рассуждениями ЕС о возможном переговорщике с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.
Мы не просто следим. Мы пытаемся расширить круг тех, кто поможет нам это сделатьприводит РИА Новости слова Захаровой
Президент Владимир Путин заявил, что лично для него предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но пусть сами европейцы выберут кандидата, которому они доверяют, и который не наговорил гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.