Захарова высказалась о потенциальном переговорщике с Россией от Европы

Москва21 мая Вести.Потенциальный переговорщик с Россией от Европы должен пользоваться доверием у своего народа. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в качестве кандидатур на эту роль должны рассматриваться люди, которые не делают националистические и русофобские заявления.

Это [переговорщики] должны быть люди, которые пользуются доверием народа в своих странах... которые способны внести в переговорный процесс конструктивный вклад сказала Захарова

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Европейский союз обсуждает кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на роль переговорщика с Россией. Кроме того, по информации журналистов, среди потенциальных претендентов - бывший премьер-министр Италии Марио Драги.