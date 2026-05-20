Москва20 маяВести.Европейский союз обсуждает кандидатуры бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги на роль переговорщика с Россией от Европы. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
По информации журналистов, министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить достоинства потенциальных кандидатов в ходе встречи на Кипре на следующей неделе.
Правительства ЕС обсуждают, могли бы бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги или экс-канцлер Германии Ангела Меркель представлять блок на потенциальных переговорах с [президентом России] Владимиром Путинымследует из публикации
Вместе с тем ранее издание Politico назвало министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде и главу МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара одними из возможных кандидатов на позицию переговорщика с российской стороной.
Ангела Меркель от возможности стать главным переговорщиком с РФ отказалась. По ее словам, лучше, если переговоры будут вести действующие политики.