Симоньян объяснила, почему ЕС не захочет посредничества Шредера в переговорах Симоньян: Европа не захочет посредничества Шредера, ведь его предложил Путин

Москва15 мая Вести.Европа не захочет посредничества экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера для переговоров между Россией и Евросоюзом, в том числе по Украине, именно потому, что эту кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин. Такое мнение выразила главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в интервью ИС "Вести".

На пресс-конференции 10 мая Владимир Путин заявил, что бывший канцлер Германии Шредер стал бы предпочтительной кандидатурой со стороны ЕС для диалога с Россией.

Как почему против Шредера? Именно потому, что его предлагал Путин. Им нужны переговоры не для того, чтобы закончилась война. Им нужны переговоры для того же, для чего нужны были Минские соглашения сказала Симоньян

Она добавила, что европейцы нацелены на затягивание конфликта, именно поэтому предложение российского лидера они никогда не примут.

Затягивать, затягивать, работать на истощение нас - только это. Я не думаю, что с [главой евродипломатии Каей] Каллас согласимся мы. Но Шредера они никогда не допустят считает главред RT

В правительстве ФРГ идею Владимира Путина не поддержали, сообщило позднее агентство DPA со ссылкой на источники. Против высказалась также глава евродипломатии Кая Каллас, заявив, что Шредер "будет сидеть по обе стороны стола".