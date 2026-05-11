Песков: Москва не получила ответа ЕС по кандидатуре Шредера для переговоров с РФ

Москва11 мая Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Москва не получила никакой реакции от европейской стороны на предложение выдвинуть бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве представителя для переговоров между РФ и ЕС.

Ранее Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о подходящем визави с европейской стороны, отметил, что "лично для него был бы предпочтительнее Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России".

Нет. Путина спросили, кто был бы для него предпочтительнее, он назвал Шредера, потому что он хорошо знает этого политика, который сейчас отставной политик пояснил Песков, комментируя отсутствие отклика из Европы по этой кандидатуре

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Кая Каллас заявила о невозможности назначения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией в рамках потенциальных будущих переговоров.