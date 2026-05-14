СМИ: Европа может назначить Меркель на роль переговорщика с Россией

Москва14 мая Вести.В Европе и Германии рассматривают возможность назначить на роль переговорщика с Россией бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Уточняется, что ее преимущество перед президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером заключается в том, что она больше не занимает правительственную должность. Также Меркель лично знакома как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Помимо этого, она "говорит по-русски", сказано в материале.

В офисе Меркель в свою очередь заявили, что никаких запросов по вопросу кандидатуры экс-канцлера не поступало.

9 мая Путин в ходе общения с журналистами заявил, что для диалога между Европой и Москвой необходимо выбрать посредника, который одновременно пользуется их доверием и не "наговорил гадостей" в адрес РФ. Таким человеком он видит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера.