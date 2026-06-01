Захарова указала на непрофессионализм Каллас, основанный на глупости Захарова о словах Каллас: непрофессионализм, основанный на глупости

Москва1 июн Вести.Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Кая Каллас, позволяя себе высказываться от лица Европейского союза, проявляет непрофессионализм. Об этом ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала высказывание Каллас, в котором та указала условия для проведения мирных переговоров России и Украины.

Беспринципность, извините меня, но все-таки надо сказать, непрофессионализм, основанный на глупости. Отсутствие ли знания или что-то там семейное и передающееся, я не знаю. Но это очевидно. Сочетание беспринципности, глупости и чужого мнения, которое она озвучивает, и дает такие феерические результаты. А по сути антирезультаты, если мы говорим о самой Западной Европе отметила Захарова

28 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что высказывания Каллас и ее требования в адрес России мало кого волнуют. Так он отреагировал на предложение чиновницы сократить численность Вооруженных сил России.