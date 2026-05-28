ЕС хочет ограничить ВС России в случае начала переговоров по Украине

Москва28 мая Вести.Евросоюз намерен предложить России сократить ее вооруженные силы, если начнутся переговоры по Украине. Об этом сообщила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас, прибыв на неформальную встречу министров иностранных дел ЕС на Кипре.

Мы должны требовать от России таких же уступок, как требует Россия от Украины. Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию сказала Каллас журналистам

Она отметила, что ЕС настаивает на выводе российских войск из Молдавии и Грузии, включая территории Южной Осетии и Абхазии. В самой Грузии российских военнослужащих нет.

Ранее Каллас выступила против выбора переговорщика от Евросоюза для переговоров с РФ.