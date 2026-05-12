Каллас допустила, что ЕС может потребовать вывода войск РФ из Приднестровья

Москва12 мая Вести.Список требований к России, который намерены сформулировать в ЕС, может содержать пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Я была в Молдавии на прошлой неделе. Там, например, находятся российские войска, и вывод российских войск мог бы стать одним из условий стабильности и безопасности в регионе заявила Каллас в ходе пресс-конференции

Тем не менее Каллас подчеркнула, что до начала контактов с Россией европейцам необходимо "обсудить между собой", о чем конкретно планируется говорить с Москвой. Эти "предложения" со стороны Европы, как ожидается, станут темой ближайшей неформальной встречи министров иностранных дел.

Кроме того, глава евродипломатии подчеркнула, что существует "много вопросов", связанных с требованиями ЕС к России, необходимыми "для обеспечения стабильной и мирной Европы".

Ранее Каллас заявила, что ЕС необходимо определить, какие могут быть "красные линии" на переговорах по Украине с участием РФ.