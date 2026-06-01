"Кто ей это поручал?": Захарова высказалась о громких заявлениях Каллас Захарова: дипломаты ЕС заявили, что Каллас никто не поручал делать ряд заявлений

Москва1 июн Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас не имеет никакого права высказываться от имени лиц Европейского союза (ЕС), когда ей никто не поручал это делать. Об этом ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мне это напомнило фразу из стихотворения "Тихо сам с собою я веду беседу". Это какие-то такие мысли вслух. Не так давно она заявила о том, что даже после окончания кризиса вокруг Украины страны-члены Европейского союза не будут выстраивать отношения с Россией там на каких-то основах. А кто ей это поручал? Кто ей это разрешал озвучивать? Потому что она не является, я не знаю, представителем народа, от имени которого она говорит. Она является нанятым чиновником, который заявляет вещи, согласованные со странами-членами, которые, между прочим, ей выплачивают зарплату сказала Захарова

Дипломат также сообщила, что получила сообщения от коллег из ЕС, которые опровергали высказывания Каллас.

Я получила несколько сообщений в этот день, не скрою, от ЕСовских дипломатов, которые буквально как под копирку мне писали: "Ей никто это не поручал. Ни одна столица под такими заявлениями Каи Каллас не подписывалась. Это просто ее личные и личностные настройки" отметила она

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала усилить санкционное давление на Россию после удара возмездия ВС РФ. В ответ на это Мария Захарова вспомнила анекдот про мышей и кактус.