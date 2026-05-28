Москва28 мая Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас лишь позорит себя, выдвигая абсурдные требования по отношению к России. на это указал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

В комментарии NEWS.ru он отметил, что никто в Евросоюзе не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас.

Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас. С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит со своего кресла представителя Евросоюза. Позорище какое-то сказал Джабаров

По его мнению, Каллас представляет собой абсолютно безответственного человека с искаженным восприятием мира.

Так, Каллас ранее заявляла, что Европа должна быть представлена на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По ее словам, страны ЕС якобы имеют право "настаивать на уступках от России". При этом 28 мая глава европейской дипломатической службы выступила против обсуждения кандидатуры представителя от Евросоюза для переговоров с РФ.

Ранее Джабаров заявлял ИС "Вести", что Каллас не способна к переговорам с Россией по своему уровню политической и интеллектуальной подготовки. Он также отмечал, что Каллас допустила "ряд абсолютно недопустимых высказываний в отношении российских руководителей, в том числе заявляла о каких-то угрозах" в адрес России.