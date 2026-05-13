Москва13 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, кто диктует главе евродипломатии Кае Каллас скандальные заявления, которые находятся вне ее мандата.

Каллас ранее отметила, что может выступить переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией. Захарова отреагировала на это одним словом: "Зря".

…Вот эти заявления, которые она делает, находятся вне ее мандата. Она не имеет права вот такие вещи заявлять указала Захарова радио Sputnik



По ее словам, очевидно, что Каллас озвучивает чужие идеи, "кто-то что-то там такое ей пишет", но непонятно кто.

Это уже похоже на "Маппет-шоу" отметила Захарова

Она напомнила, что на этом шоу какие-то слова произносят "веселые поросята, лягушечки", но всеми этими персонажами управляет актер.

Каллас не способна к переговорам с Россией по своему уровню политической и интеллектуальной подготовки, ранее говорил ИС "Вести" первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.