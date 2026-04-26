Захарова сказала, что Каллас смогла бы взять приз за поросячий визг Захарова: Каллас могла бы выиграть чемпионат по поросячьему визгу

Москва26 апр Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что, по ее мнению, высказывания главы евродипломатии Каи Каллас настолько оскорбительны, что она могла бы победить на чемпионате по имитации поросячьего визга, который прошел в Эстонии.

Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила​​​. Потому что они (заявления - Прим. ред.) по-настоящему свинские заявила Захарова изданию КP.RU

Ранее Каллас в одном из выступлений заявила, что за последние сто лет Россия якобы напала более чем на 19 стран, а на некоторые даже по нескольку раз. Позже она повторила этот тезис, утверждая, что "нападения" России затронули уже несколько десятков государств, в том числе в Африке. Захарова подчеркивала, что подобные заявления, по ее оценке, отражают уровень "знаний" Каллас школьной программы.