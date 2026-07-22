Москва22 июлВести.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередное антироссийское заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Дипломат с иронией отметила, что подобные высказывания свидетельствуют о нездоровых страхах, а не о реальной угрозе.
Ранее Каллас заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную опасность для европейских стран.
Хорошая новость в том, что фобии лечатсязаметила в ответ Захарова
Представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва неоднократно давала понять: она не угрожает Европе, а все подобные заявления — лишь попытка оправдать милитаризацию и нагнетание напряжённости на континенте.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет планов нападать, но любая попытка объединенной Европы совершить нападение на Россию неизбежно приведет к началу неконвенциональной войны с применением нетрадиционных видов вооружения.