Захарова о заявлении Каллас про угрозу от РФ: фобии лечатся

"Хорошая новость в том, что фобии лечатся": Захарова иронично ответила Каллас Захарова о заявлении Каллас про угрозу от РФ: фобии лечатся

Москва22 июл Вести.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередное антироссийское заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Дипломат с иронией отметила, что подобные высказывания свидетельствуют о нездоровых страхах, а не о реальной угрозе.

Ранее Каллас заявила, что Россия якобы представляет экзистенциальную опасность для европейских стран.

Хорошая новость в том, что фобии лечатся заметила в ответ Захарова

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва неоднократно давала понять: она не угрожает Европе, а все подобные заявления — лишь попытка оправдать милитаризацию и нагнетание напряжённости на континенте.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что у России нет планов нападать, но любая попытка объединенной Европы совершить нападение на Россию неизбежно приведет к началу неконвенциональной войны с применением нетрадиционных видов вооружения.