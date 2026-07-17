Москва17 июлВести.Агрессивные члены Евросоюза делают все, чтобы контактов между Европой и Россией не произошло. Об этом в в эфире программы "Большая игра" на одном из федеральных каналов рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что в Евросоюзе не все государства настроены воинственно, однако именно действия агрессивной его части являются противоположностью тому, что можно назвать поиском путей к переговорам и контактам
Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов [с Россией] не случилосьрассказала Захарова
Она также отметила, что террористические атаки на территории России являются совместным преступлением киевского режима и Запада.
Ранее сообщалось, что Евросоюз еще не вышел на стадию начала официального диалога с Москвой, поскольку участники альянса не смогли договориться между собой.