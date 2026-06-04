Захарова рассказала, к чему привел Европу отказ от диалога с Россией Захарова: Европа понимает, что пошла самоубийственным путем

Москва4 июн Вести.В Европе поняли, что отказ от сотрудничества с Россией стал самоубийственным решением, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова​​​.

Она отметила, что народы европейских стран требуют от своих правительств смены курса.

Народы стран Западной Европы понимают, куда их завели их режимы, требуют решительных действий по преодолению кризиса, понимают, что отказ от взаимодействия с Россией, от российских ресурсов, от нормального взаимоуважительного сосуществования в едином европейском пространстве стал просто самоубийственным сказала она

Ранее Захарова заявила, что Запад и США относятся к Армении с позиции захвата чужих ресурсов.