Захарова заявила, что на Западе понимают, что все будет так, как сказала Россия

Захарова: все будет так, как сказала Россия, и Запад это понимает Захарова заявила, что на Западе понимают, что все будет так, как сказала Россия

Москва17 июл Вести.На Западе поняли, что их планы провалились, а события в мире будут развиваться именно так, как нужно России. Таким мнением в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что все желания Европы участвовать в "мирном" урегулировании заключаются в планах нанесения стратегического поражения РФ.

Те самые суетливые, а порой, уже даже не хаотичные, а истеричные действия, которые предпринимает Западная Европа, то кричит о том, что ей обязательно надо стать частью так называемого урегулирования. Но при этом под урегулированием они понимают только реализацию своей давнишней мечты о том, что они назвали, придумав фразу о нанесении Россией якобы стратегического поражения. От чего это все? Как раз от ситуации на поле боя. Они все поняли. Они все знают, что их не взяла. И что все, что они задумали, так не будет [реализовано], а будет так, как сказала наша страна заявила Захарова

Ранее Захарова прокомментировала мобилизацию, которую киевский режим проводит на Украине. По ее мнению, это является геноцидом собственного народа.