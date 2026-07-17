Москва17 июлВести.Постоянные саммиты ЕС и НАТО показывают, что представители этих стран осознают провал своей политики в отношении РФ. Таким мнением в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что если бы все шло так, как и планировали представители западных стран, то они могли бы заниматься своими проблемами, которых у них "выше крыши".
Этот весь брюссельско-натовский-ЕСовский шабаш - это, безусловно, демонстрация того, что они все поняли и осознали, что то, что они запланировали для нашей страны, это не проходит, и это уже не случилось. Если бы шло бы по их сценарию, по западному сценарию, нужно было бы им так нервно бесконечно у микрофонов что-то доказывать, рассказывать и угрожать тем более? Да, конечно, нет. Они бы занимались своими проблемами, а у них их выше крыши. Посмотрите, что творится с экономиками стран Западной Европы. Только это не тогда, когда в отношении этих стран была развернута санкционная война, это в условиях, когда они сами объявили миру вот это вот самое санкционное противостояние и стали жертвами самих себязаявила Захарова
Ранее Захарова прокомментировала европейские санкции за удары РФ по Киеву. По ее мнению, они демонстрируют двуличность Брюсселя, который игнорирует атаки украинского режима по территории РФ.