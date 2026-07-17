Захарова заявила, что в ЕС и НАТО осознают провал своей политики Захарова: шабаш в ЕС - демонстрация того, что западный сценарий провалился

Москва17 июл Вести.Постоянные саммиты ЕС и НАТО показывают, что представители этих стран осознают провал своей политики в отношении РФ. Таким мнением в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она добавила, что если бы все шло так, как и планировали представители западных стран, то они могли бы заниматься своими проблемами, которых у них "выше крыши".

Этот весь брюссельско-натовский-ЕСовский шабаш - это, безусловно, демонстрация того, что они все поняли и осознали, что то, что они запланировали для нашей страны, это не проходит, и это уже не случилось. Если бы шло бы по их сценарию, по западному сценарию, нужно было бы им так нервно бесконечно у микрофонов что-то доказывать, рассказывать и угрожать тем более? Да, конечно, нет. Они бы занимались своими проблемами, а у них их выше крыши. Посмотрите, что творится с экономиками стран Западной Европы. Только это не тогда, когда в отношении этих стран была развернута санкционная война, это в условиях, когда они сами объявили миру вот это вот самое санкционное противостояние и стали жертвами самих себя заявила Захарова

Ранее Захарова прокомментировала европейские санкции за удары РФ по Киеву. По ее мнению, они демонстрируют двуличность Брюсселя, который игнорирует атаки украинского режима по территории РФ.