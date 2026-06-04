Захарова: Запад осознает, что попал впросак из-за собственного бездействия Захарова: Запад понимает, что попал впросак из-за русофобского бездействия

Москва4 июн Вести.Западноевропейские страны следят за активностью США в украинском урегулировании и понимают, что попали впросак из-за своего бездействия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Страны Запада пытаются наверстать упущенное, но лгут и делают это неуклюже, отметила Захарова.

В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали впросак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации приводит РИА Новости слова Захаровой

Дипломат подчеркнула, что Россия следит за рассуждениями Европейского союза (ЕС) о кандидатуре возможного переговорщика с Москвой.

Агентство Reuters написало, что между Европой и Москвой постепенно открывается окно для переговоров по украинскому урегулированию.