Захарова: Европа пытается "просунуть физиономию" в переговоры по Украине Захарова: лидеры ЕС хотят "просунуть физиономию" в переговоры по Украине

Москва25 июн Вести.Европейские лидеры пытаются "просунуть физиономию" в переговоры по урегулированию конфликта на Украине и диктовать свои условия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, европейцы надеются качественно и количественно усилить свои позиции.

То, что мы сейчас наблюдаем, это попытки еэсовцев буквально влезть, втиснуться, а некоторых еэсовцев типа Каи Каллас - просто просунуть свою физиономию в щель хотя еще не имеющего реальных очертаний переговорного процесса (по Украине – прим. ред.) сказала Захарова в ходе брифинга

24 июня канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ведущие европейские державы продолжат оказывать полную поддержку Киеву, и их твердая воля приведет к мирным переговорам по конфликту на Украине.