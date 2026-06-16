Москва16 июн Вести.Европейские страны, в том числе Британия, Германия и Франция, пытаются сорвать переговоры по украинскому урегулированию, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью газете "Известия".

Россия же готова принять услуги посредника в переговорах только от США, отметил Мирошник

Исходя из последних заявлений, которые делали, в частности, представители "евротройки", можно констатировать: у Европы в рамках переговоров есть только одно стремление - как можно быстрее их закончить. Я имею в виду сорвать приводят "Известия" слова Мирошника

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что главы Франции, Германии и Британии выдвигают неприемлемые условия, делая вид, что призывают к миру.

Между тем издание Die Weltwoche написало, что европейские политики начали обсуждать возможность переговоров с Москвой после того, как почувствовали провальные последствия собственной политики.