МИД РФ: Франция и другие страны ЕС намерены сорвать переговоры по Украине

В МИД назвали страны, которые пытаются сорвать переговоры по Украине МИД РФ: Франция и другие страны ЕС намерены сорвать переговоры по Украине

Москва25 апр Вести.Действия Франции и других стран Европы направлены на срыв переговорного процесса вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Там отметили, что подобный неконструктивный подход обречен на провал.

Ни Франция, ни другие страны ЕС не являются в настоящее время участниками переговорного процесса. Более того все действия Парижа и других европейцев направлены на срыв любых позитивных подвижек по украинскому кризису в рамках трехсторонних контактов с участием США говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия учтет угрозы, связанные с неконтролируемым увеличением ядерного потенциала членов НАТО, а также с планами Великобритании и Франции в этой сфере.