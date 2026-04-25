Москва25 апрВести.Действия Франции и других стран Европы направлены на срыв переговорного процесса вокруг Украины, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Там отметили, что подобный неконструктивный подход обречен на провал.
Ни Франция, ни другие страны ЕС не являются в настоящее время участниками переговорного процесса. Более того все действия Парижа и других европейцев направлены на срыв любых позитивных подвижек по украинскому кризису в рамках трехсторонних контактов с участием СШАговорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Россия учтет угрозы, связанные с неконтролируемым увеличением ядерного потенциала членов НАТО, а также с планами Великобритании и Франции в этой сфере.