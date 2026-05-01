Москва1 маяВести.Франция является одной из ключевых сил ЕС, которые препятствуют достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной.
Соответствующую точку зрения в интервью РИА Новости выразил посол России в Париже Алексей Мешков.
Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украинойсказал глава дипмиссии
Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что Париж активно предпринимает шаги для срыва различных соглашений, призванных урегулировать конфликт.
Ранее Мешков предупредил россиян о рисках возникновения непредвиденных сложностей при пересечении границы Франции.