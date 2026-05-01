Посол Мешков: Франция одной из первых мешает достижению мира между РФ и Украиной

Посол Мешков назвал страну в ЕС, которая больше других не желает мира на Украине Посол Мешков: Франция одной из первых мешает достижению мира между РФ и Украиной

Москва1 мая Вести.Франция является одной из ключевых сил ЕС, которые препятствуют достижению долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Соответствующую точку зрения в интервью РИА Новости выразил посол России в Париже Алексей Мешков.

Франция в рамках Евросоюза является одним из главных моторов деятельности, направленной на недопущение долгосрочного мира между Россией и Украиной сказал глава дипмиссии

Кроме того, собеседник агентства подчеркнул, что Париж активно предпринимает шаги для срыва различных соглашений, призванных урегулировать конфликт.

Ранее Мешков предупредил россиян о рисках возникновения непредвиденных сложностей при пересечении границы Франции.