Посол Мешков рассказал, в кого Франция превращает Украину Мешков: Франция создает из Украины сильного конкурента на рынке БПЛА

Москва23 апр Вести.Французы помогают Украине с производством беспилотников и тем самым создают сильного конкурента на мировых и европейских рынках вооружений. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ во Французской Республике и Княжестве Монако по совместительству Алексей Мешков в интервью ИС "Вести".

И главный посыл бизнеса - те, кто сейчас активно помогают Украине по созданию тех же беспилотников, создают будущего очень сильного конкурента на мировых и европейских рынках вооружений. Раньше такие сентенции не звучали сказал он

По словам Мешкова, французский бизнес крайне недоволен контактами с украинскими властями и компаниями. Так, французы видят, что у них воруются деньги, а украинцы требуют то, чего другая сторона не готова им поставлять, пояснил посол.

Ранее Минобороны РФ обнародовало перечень украинских и европейских предприятий, где производятся БПЛА для ударов по России.