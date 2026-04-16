Фергюсон: раскрытия мест производства БПЛА для Украины – серьезный сдвиг

Москва16 апр Вести.Опубликованная Минобороны России информация о расположении европейских филиалов украинских компаний по производству БПЛА указывает на серьезные перемены в отношении между Москвой и Брюсселем, заявил британский политик Джим Фергюсон.

По его словам, подобный шаг российского оборонного ведомства демонстрирует явный сдвиг в отношениях между Россией и Европой.

Европа теперь на линии огня, поскольку Россия сделала прямое предупреждение… Это означает, что, по мнению Москвы, местоположение предприятий больше не сможет их защитить высказался он в соцсети X

Накануне МО РФ обнародовало перечень названия и адреса украинских и европейских предприятий, где производятся БПЛА для ударов по России.

Как позднее заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, предприятия в Европе, производящие БПЛА и другое оборудование для киевского режима, являются потенциальными целями для Вооруженных сил России.