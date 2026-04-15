Москва15 апр Вести.Тактика международного террора, которая организуется и поддерживается странами НАТО, должна пресекаться. Такое мнение выразил военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

Эксперт назвал сенсационным материалом публикацию Министерством обороны РФ списка европейских предприятий, где выпускаются дроны для Украины. По его словам, в документ также можно было бы добавить Францию и США, которые начали производить аналог российского БПЛА "Герань".

В этих условиях я полагаю, что комплексы "Искандер" могли бы отработать по странам Восточной Европы. Если говорить об Испании, которая здесь также присутствует, наверное, только "Ярсом" мы можем достать… Но что касается Прибалтики, Польши, Чехии, Нидерландов и так далее, должно быть серьезнейшее предупреждение, что мы к этим вопросам относимся серьезно. На этих заводах производится то, что убивает наших мирных граждан... Тактика международного террора, которая не только поддерживается, а финансируется, организуется и содержится странами НАТО, должна пресекаться подчеркнул Кнутов

Публикацией адресов европейских заводов российское оборонное ведомство намерено продемонстрировать европейской общественности "истинные причины угроз их безопасности", указал он.

Минобороны РФ ранее указывало, что решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА является шагом к эскалации.