Москва15 апрВести.В Минобороны РФ сообщили, что видят в решениях ряда европейских стран по поставкам беспилотников Украине намеренный шаг, который ведет к эскалации ситуации.
Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украиныговорится в сообщении ведомства
Помимо этого, Минобороны опубликовало список европейских предприятий, производящих БПЛА для ВСУ.
Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщило, что Европа переориентировала свою оборонную помощь Украине с ракет и снарядов на поставки дронов-камикадзе собственного производства.