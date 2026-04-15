Минобороны: решения стран Европы по поставкам Украине БПЛА ведут к эскалации

МО РФ: решение ряда стран Европы по поставкам Украине БПЛА — шаг к эскалации Минобороны: решения стран Европы по поставкам Украине БПЛА ведут к эскалации

Москва15 апр Вести.В Минобороны РФ сообщили, что видят в решениях ряда европейских стран по поставкам беспилотников Украине намеренный шаг, который ведет к эскалации ситуации.

Расцениваем данное решение как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины говорится в сообщении ведомства

Помимо этого, Минобороны опубликовало список европейских предприятий, производящих БПЛА для ВСУ.

Накануне агентство РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщило, что Европа переориентировала свою оборонную помощь Украине с ракет и снарядов на поставки дронов-камикадзе собственного производства.