Москва1 июнВести.ВМС Франции при поддержке Великобритании и других партнеров в Атлантическом океане задержали следовавший из России танкер, утверждает французский лидер Эммануэль Макрон.
По его словам, находящееся под санкциями судно Tagor было задержано утром в воскресенье.
Операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, в том числе Великобританиинаписал Макрон в X
Президент Франции добавил, что операция прошла "в соответствии с морским правом".
Ранее в Париже призвали создать "коалицию независимых государств" Европы и Индо-Тихоокеанского региона для обеспечения морской безопасности.