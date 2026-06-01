Макрон: Франция и Британия перехватили танкер из РФ

Москва1 июн Вести.ВМС Франции при поддержке Великобритании и других партнеров в Атлантическом океане задержали следовавший из России танкер, утверждает французский лидер Эммануэль Макрон.

По его словам, находящееся под санкциями судно Tagor было задержано утром в воскресенье.

Операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнеров, в том числе Великобритании написал Макрон в X

Президент Франции добавил, что операция прошла "в соответствии с морским правом".

Ранее в Париже призвали создать "коалицию независимых государств" Европы и Индо-Тихоокеанского региона для обеспечения морской безопасности.