Москва1 июнВести.По предварительной информации, капитан танкера Tagor, задержанного в Атлантическом океане, имеет российское гражданство. Об этом ТАСС сообщило посольство РФ в Париже.
Как ранее сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, танкер Tagor задержали французские ВМС при поддержке Великобритании и других партнеров в воскресенье, 31 мая.
Дипломаты также направили французским властям запрос о гражданстве других членов экипажа судна.
При этом отмечается, что Париж не уведомлял российское посольство о действиях в отношении задержанного танкера.