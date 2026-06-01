Капитаном задержанного Францией танкера Tagor может быть россиянин Посольство РФ: капитаном танкера Tagor, предположительно, является россиянин

Москва1 июн Вести.По предварительной информации, капитан танкера Tagor, задержанного в Атлантическом океане, имеет российское гражданство. Об этом ТАСС сообщило посольство РФ в Париже.

Как ранее сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, танкер Tagor задержали французские ВМС при поддержке Великобритании и других партнеров в воскресенье, 31 мая.

По предварительным данным, капитаном захваченного французскими ВМС в Атлантическом океане танкера Tagor является российский гражданин заявило диппредставительство

Дипломаты также направили французским властям запрос о гражданстве других членов экипажа судна.

При этом отмечается, что Париж не уведомлял российское посольство о действиях в отношении задержанного танкера.