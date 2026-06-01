Песков: задержание Францией танкера Tagor незаконно и граничит с пиратством

Москва1 июн Вести.Москва считает незаконным задержание танкера Tagor французскими военными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, российская сторона категорически не согласна с тем, что задержание российских судов соответствует международному праву.

Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством сообщил пресс-секретарь российского лидера

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ВМС страны при поддержке Великобритании и других партнеров в Атлантике задержали шедший из РФ танкер. Он также утверждал, что операция проходила "в соответствии с морским правом".

Позже российское посольство в Париже сообщило, что капитан танкера, по предварительной информации, имеет гражданство РФ.