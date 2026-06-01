Москва1 июн Вести.Захват Францией и Великобританией танкера Tagor – пиратство чистой воды. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент информационной службы "Вести" Евгений Поддубный. Журналист особо отметил, что Лондон и Париж грубо нарушили международные законы.

Пиратство чистой воды. Очередной прецедент с захватом танкера, шедшего из российского порта, записали на свой счет Макрон и Стармер. Сегодня, при захвате Tagor, Макрон кивает якобы на соблюдение "морского права", на деле же мы наблюдаем произвол и попрание всех юридических норм, обеспечивающих свободу судоходства. "Право силы" вытесняет закон. Действовать зеркально в отношении европейских судов – не значит стать такими же морскими разбойниками. Это необходимые ответные меры сказал Поддубный

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что ВМС Франции при поддержке Великобритании и других партнеров в Атлантическом океане задержали следовавший из России танкер Tagor.