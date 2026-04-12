Песков не стал раскрывать инструкции военным кораблям по сопровождению танкеров

Москва12 апр Вести.Инструкции, которые получают российские военные корабли для сопровождения танкеров, не могут быть преданы огласке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Зарубин уточнил у Пескова последние распоряжения относительно сопровождения танкеров в море.

Это чувствительная сфера. И, естественно, эти инструкции не могут быть публичными ответил пресс-секретарь российского лидера

Он отметил, что за последние месяцы Россия неоднократно сталкивалась с проявлениями международного пиратства в отношении различных коммерческих судов, так или иначе связанных с российской собственностью и товаром. По его словам, любая страна вправе защищать себя и принимать меры по охране своих интересов от пиратов.

Президент [Владимир Путин] этому уделяет большое внимание добавил Песков

Ранее стало известно, что фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" сопровождал два нефтяных танкера через пролив Ла-Манш. Песков подчеркнул, что это действие предпринято для защиты от международного пиратства.