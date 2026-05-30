Франция выступила за создание коалиции Европы и Азии по морской безопасности

Москва30 мая Вести.Франция призывает создать "коалицию независимых государств" Европы и Индо-Тихоокеанского региона для обеспечения морской безопасности. Об этом заявила министр вооруженных сил страны Катрин Вотрен.

По ее словам, государства должны объединиться вокруг общей цели предотвращения "морского хаоса", пиратства, незаконного рыболовства, наркотрафика и угроз подводной инфраструктуре.

Макрон призвал к созданию коалиций независимых государств … между Европой и Индо-Тихоокеанским регионом … И есть область, где эта концепция должна стать реальностью, - морская безопасность сказала Вотрен в ходе форума по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре

Министр подчеркнула, что Франция намерена принимать активное участие в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе. Речь также идет о защите граждан страны, ее заморских владений и региональных партнеров.

При этом 24 мая сообщалось, что Франция и Великобритания отказали генсеку НАТО Марку Рютте в дополнительной поддержке киевского режима.