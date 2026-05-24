Москва24 маяВести.Великобритания и Франция выступили против предложения генсека НАТО Марка Рютте тратить 0,25 своего ВВП на поддержку киевского режима. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.
Рютте надеялся, что сможет представить это предложение официально на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, однако ряд стран — членов НАТО, в том числе Франция, Великобритания, Испания, Италия и Канада, выступили против него.
Они не в большом восторге от этой идеипрокомментировал источник газеты ситуацию
Ранее Франция, Великобритания и Германия пообещали киевскому режиму усилить его поддержку в ближайшие месяцы.