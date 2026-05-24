Великобритания и Франция отказали Рютте в дополнительной помощи Украине Telegraph: Париж и Лондон отвергли идею генсека НАТО тратить 0,25% ВВП на Киев

Москва24 мая Вести.Великобритания и Франция выступили против предложения генсека НАТО Марка Рютте тратить 0,25 своего ВВП на поддержку киевского режима. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Рютте надеялся, что сможет представить это предложение официально на предстоящем саммите НАТО в Анкаре, однако ряд стран — членов НАТО, в том числе Франция, Великобритания, Испания, Италия и Канада, выступили против него.

Они не в большом восторге от этой идеи прокомментировал источник газеты ситуацию

Ранее Франция, Великобритания и Германия пообещали киевскому режиму усилить его поддержку в ближайшие месяцы.