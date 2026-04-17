FT: Париж не пригласил Рютте и фон де Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

Москва17 апр Вести.Франция отказалась приглашать генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу. Об этом пишет газета Financial Times.

Уточняется, что Париж не стал приглашать Рютте и фон дер Ляйен из-за того, что хочет видеть среди участников преимущественно лидеров стран.

Франция отвергла предложение Великобритании о том, что Марку Рютте… и фон дер Ляйен… следует присутствовать на встрече в Париже отмечается в публикации

Газета подчеркнула, что президент США Дональд Трамп не будет участвовать в саммите, равно как и другие американские чиновники. Однако по итогам встречи премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон должны проинформировать Трампа.

В ночь на 17 апреля сообщалось, что Иран намерен ежегодно получать от 10 до 15 млрд долларов за счет управления судоходным трафиком в Ормузском проливе.